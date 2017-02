Westbrook fa vincere in rimonta Oklahoma, Denver ok

Roma, 4 feb. (askanews) - Russell Westbrook ancora protagonista della notte Nba. Segna gli ultimi 15 punti della partita vinta in rimonta dai suoi Thunder su Memphis e chiude con 38 punti, 13 rimbalzi e 12 assist, che significa la tripla doppia numero 25 in stagione. Sorpresa a Orlando, dove i Magic reduci da 12 sconfitte nelle precedenti 14 partite frenano la marcia di Toronto ancora priva di DeRozan. Quinta vittoria di fila per Indiana sul campo di Brooklyn, la peggiore squadra della Nba. Marcus Morris e Jon Leuer combinano insieme i rispettivi massimi in carriera di 36 e 24 punti e Detroit affonda Minnesota. Sesto successo di fila, nono nelle ultime dodici partite dei Celtics. Iasiah Thomas ne segna 38. Denver senza Danilo Gallinari (inguine, salterà due partite) conquistano l'ottavo successo nelle ultime 12 gare contro Milwaukee. Portland supera Dallas con 28 punti McCollum. Un canestro sulla sirena di Booker, autore di 33 punti, 26 nel 2° tempo, permette a Phoenix di sbancare Sacramento. Houston sull'altalena. Prima è a +17 contro Chicago. Poi va a -8. Harden agguanta i supplementari ed è decisivo nel supplementare. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

Orlando Magic-Toronto Raptors 102-94 Brooklyn Nets-Indiana Pacers 97-106 Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves 116-108 Houston Rockets-Chicago Bulls 121-117 Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies 114-102 Boston Celtics-L.A. Lakers 113-107 Denver Nuggets-Milwaukee Bucks 121-117 Sacramento Kings-Phoenix Suns 103-105 Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 104-108