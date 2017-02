Volley, dopo l'allenatore se ne va da Azimut Modena anche Cook

Bologna, 7 feb. (askanews) - Dopo l'allenatore Roberto Piazza, l'Azimut Modena perde un altro pezzo: ad andarsene questa volta è lo schiacciatore americano Brian Cook con il quale si è trovata una risoluzione consensuale del contratto.

Dopo le sconfitte delle ultime settimane, in campionato e in Coppa Italia, per la società di pallavolo modenese è sempre più crisi. Anche se il dirigente sportivo, Andrea Sartoretti, minimizza: "Bisogna ripartire subito dalla gara di domani con massima convinzione e concentrazione, consapevoli che la stagione è ancora lunga e ci sono obiettivi da conquistare. Mi aspetto un'assunzione di responsabilità da parte di tutti a partire dal match con Monza".

Azimut Modena andrà a Monza con Lorenzo Tubertini in panchina come allenatore. "Abbiamo piena fiducia nello staff e in coach Tubertini - ha aggiunto Sartoretti -, conosce perfettamente i ragazzi e l'ambiente Modena visto che è alla quinta stagione consecutiva qui".