Volano i Cavaliers e Golden State nella notte Nba

Roma, 9 feb. (askanews) - Successi di Cleveland e Golden State nella notte Nba. I Cavaliers trascinati da Kyle Korver (29 punti) superano Indiana che non perdeva da 7 gare con un gran secondo tempo. I Golden state Warriors vicono facile sui Bulls con 28 punti di Thompson. Impresa Sacramento contro i Celtics con 26 punti di Collison. A Milwaukee i Bucks cadono sotto i colpi dei Miami Heat che salgono a 12 vittorie consecutive. Whiteside ne segna 23. Dopo il ruoriprogramma legato all'arresto di Oakley, ennesimo ko dei Knicks. Passano i Clippers che infliggono il ko casalingo a New York con 32 punti di Griffin. Con la vittoria strappata sul parquet dei Sixers (18-34) l'armata di coach Popovich è matematicamente sicura di chiudere la propria stagione con un record positivo fuori casa, per la ventesima stagione consecutiva. Nessuno come loro nella storia. Towns e Wiggins, 60 punti in due, trascinano i Timberwolves contro Toronto. Washington passa ai suppelementari sul parquet di Toronto. Beal ne segna 31. Ancora senza Danilo Gallinari i Nuggets si fermano sul parquet degli Hawks che vincono con 24 punti di Schroder. Detroit centra la quarta vittoria nelle ultime cinque gare contro i Los Angeles Lakers. Asfaltati i Los Angeles Lakers. Drummond ne segna 24. Una passeggiata la trasferta di Utah a New Orleans. Johnson ne segna 27. Daniels, Conley e Gasol su tutti nella vittoria di memphis sui Phoenix Suns. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs 103-111 Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers 117-132 Brooklyn Nets-Washington Wizards 110-114 Atlanta Hawks-Denver Nuggets 117-106 Detroit Pistons-L.A. Lakers 121-102 Milwaukee Bucks-Miami Heat 88-106 Memphis Grizzlies-Phoenix Suns 110-91 New Orleans Pelicans-Utah Jazz 94-127 Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors 112-109 New York Knicks-L.A. Clippers 115-119 Golden State Warriors-Chicago Bulls 123-92 Sacramento Kings-Boston Celtics 108-92.