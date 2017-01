Visite per Gagliardini all'Inter: "Champions? Ci proviamo"

Roma, 11 gen. (askanews) - Visite mediche per Roberto Gagliardini all'Inter. L'ex Atalanta si è recato presso l'Istituto di Medicina dello Sport del Coni di Milano. "La qualificazione alla prossima Champions League? Ci proveremo", ha detto il centrocampista nerazzurro prima di entrare all'interno della struttura. Poi, una volta terminate le visite un saluto ai suoi ex tifosi. "Saluto con grande affetto i tifosi dell'Atalanta, auguro loro ogni bene". Test terminati all'Humanitas di Rozzano. Pranzo ad Appiano Gentile e firma per concludere la giornata. Gagliardini costerà all'Inter 25 milioni di euro, 2 milioni subito per il pressito, 20 a giugno per il riscatto con bonus. Al ventiduenne centrocampista un quinquennale da 1,5 milioni l'anno. Nel pomeriggio primo allenamento con Stefano Pioli. Possibile il suo esordio da titolare già contro il Chievo considerando la squalifica di Brozovic.