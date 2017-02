Vincono gli Hornets di Belinelli

Roma, 8 feb. (askanews) - Gli Charlotte Hornets arrestano una serie di sette sconfitte consecutive battendo i Brooklyn Nets. Kemba Walker segna 17 punti così come Marco Belinelli. Ventidue di Bojan Bogdanovic. Per Brooklyn decimo ko. Tutto facile per Houston contro Orlando. James Harden segna 25 punti con 13 assists per il secondo successo consecutivo dei Rockets. Vittoria al photofinish per Portland su Dallas. CJ McCollum segna 32 punti, Harrison Barnes risponde con 26. Sotto di un punto a 3 secondi dalla sirena grazie ad una tripla di Nowitzki, Portland ribalta con un jump shot di McCollum a 9 decimi di secondo dalla fine. Questi i risultati delle partite disputate la scorsa notte nel campionato di basket Nba: Charlotte Hornets-Brooklyn Nets 111-107 Houston Rockets-Orlando Magic 128-104 Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers 113-114