Roma, 15 feb. (askanews) - Vincono Chicago, Cleveland e Sacramento nella notte Nba. LeBron James trascina con 25 punti e 14 assist Cleveland al 116-108 in casa di Minnesota, a cui non basta lo show della prima scelta al draft 2014 Wiggins 41 che chiude con 12/21 da due, 4/8 da tre, 5/6 tiri liberi. Toronto continua la sua recente tradizione negativa contro Chicago, vera bestia nera (11 sconfitte consecutive, lutlia vittoria dei Raptors è targata Dicembre 2013. Finisce 105-94 per i Bulls. Sacramento vince la quarta partita di fila, battendo i Lakers 97-96 a Los Angeles. Cousins segna 40 punti, Williams replica con 29