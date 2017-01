Roma, 25 gen. (askanews) - Vince Denver contro Utah ma Gallinari non brilla. L'azzurro chiude con 11 punti e 3/10 dal campo. Vittoria numero 19 dei Washington Wizards che piegano Boston con 31 punti di Beal. Quarta vittoria nelle ultime cinque per Philadelphia. Rientro amaro per Blake Griffin (21 punti e 11 rimbalzi in 29 minut) che mancava dal 18 dicembre. Phoenix cede a Minnesota in un finale thriller con Andrew Wiggins, autore di 31 punti, che infila il canestro decisivo sulla sirena. Chicago espugna Orlando con 21 di Wade. San Antonio vince in Canada su Toronto. Leonard in panchina per un guaio alla mano sinistra. Ai padroni di casa, orfani di DeRozan, non bastano i 30 punti di Lowry. Questi i risultati delle partite Nba diputate nella notte:

Toronto Raptors-San Antonio Spurs 106-108 Philadelphia 76ers-L.A. Clippers 121-110 Washington Wizards-Boston Celtics 123-108 Orlando Magic-Chicago Bulls 92-100 Denver Nuggets-Utah Jazz 103-93 Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves 111-112