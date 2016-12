Roma, 30 dic. (askanews) - Boston sfiora l'impresa contro i Cleveland Cavaliers. I Celtics hanno anche venti punti di vantaggio. Poi esce la classe di LeBron e Compagni (Irving 32 punti per aver ragione di Boston). Memphis ingabbia Russell Westbrook ed il leader di Oklahoma si innervosisce al punto da essere espulso. Gasol guida i Grizzlies al successo con 25 punti. Ancora senza Marco Belinelli, tenuto fermo ai box per la terza gara di fila dall'infortunio alla caviglia sinistra, gli Hornets battono gli Heat, centrando così la seconda vittoria in fila. Brusco stop per Toronto battuta da Phoenix con 22 di Bledisoe. Dopo 13 partite fermo ai box George Hill torna a far sentire la sua voce, guidando, con 21 punti e 8 rimbalzi e 6 assist, i suoi Jazz contro Philadelphia. I Lakers non riescono a far valere la legge di casa e lasciano il parquet dello Staples Center ai Mavericks, che riescono così a centrare le decima vittoria stagionale. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba: Charlotte Hornets-Miami Heat 91-82 Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder 114-80 Cleveland Cavaliers-Boston Celtics 124-118 Utah Jazz-Philadelphia 76ers 100-83 Phoenix Suns-Toronto Raptors 99-91 L.A. Lakers-Dallas Mavericks 89-101