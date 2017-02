Villarreal-Roma, Spalletti: "Cercheremo di fare risultato"

Roma, 15 feb. (askanews) - "Avrei voluto giocare con il Villareal più avanti. Loro dicono che siamo favoriti, forse è vero però anche loro non possono nascondersi. Dobbiamo fare risultato, chi gioca nella Roma deve cercare di raggiungerlo in ogni modo". Luciano Spalletti presenta così la sfida di domani sera allo stadio "Madrigal", dove la Roma affronta il Villarreal per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Il tecnico dei romani non esclude turnover: "Di certo farò dei cambi ragionati. Ho tanti giocatori di livello, anche quelli che hanno giocato poco. Diciamo che il loro unico ostacolo è il minutaggio limitato. Al momento, però, non penso al campionato. In porta? spazio per Alisson". "Il nostro calcio è finalizzato alla vittoria - continua Spalletti - il Villarreal si chiude bene e gioca anche di rimessa. "Questo potrebbe crearci dei problemi al ritorno. Per questo cerchiamo il risultato già domani sera, giocando il nostro calcio come sempre". Poi parla di Florenzi che ha subito una ricaduta, dopo il lungo infortunio: "C'è il rischio che il trauma possa portare a delle conseguenze. Ieri il ragazzo aveva dei dubbi e oggi lo stesso, nonostante sia una persona caratterialmente forte. Venerdì valuteremo tutto più nel dettaglio, ma non nascondo preoccupazione".

Infine si parla di Dzeko che ormai sembra insostituibile nello scacchiere del tecnico toscano: "A lui chiedo di allungare la squadra mentre l'anno scorso giocavamo molto più corti. E in tal caso avremmo più palleggio e meno velocità, avendo comunque dei vantaggi. Posso essere tranquillo per tutto, tranne che per Florenzi. Servirebbe un giocatore in quel ruolo, perché al momento c'è solo Bruno Peres".