Video Juve-Inter, regista Bonnici: "Svolto lavoro corretto"

Roma, 8 feb. (askanews) - "Il regista che la Lega ha mandato sul campo, di cui io mi assumo ogni responsabilità, su questo non c'è dubbio, ha fatto il lavoro secondo me corretto". Così Popi Bonnici, regista a cui la Lega calcio ha affidato la supervisione della regia di tutte le partite di Serie A, a "Tutti convocati" su Radio 24 commenta la polemica rispetto alle riprese della partita Juventus-Inter e spiega: "Ha mandato in onda quello che stava accadendo. Il replay dell'offside di Perisic. Abbiamo avuto una conversazione in mezzo tra Allegri e Dybala che credo sia interessante per tutto il pubblico. Per vedere quello che accade in un momento in cui si racconta che tra Allegri e Dybala le cose non fossero delle migliori. Era in preparazione una sostituzione, quindi... il regista ha un obbligo di mostrare le sostituzioni quanto più possibile. Quell'attività per altro io non credo di averla sentita commentare praticamente da nessuno perché nessuno dei giornalisti che erano lì mi è sembrato ne facessero appunto."