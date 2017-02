Roma, 23 feb. (askanews) - Concluso con piena soddisfazione il raduno a Coverciano della "Nazionale A emergenti", lo staff tecnico azzurro si proietta con grande determinazione verso la partita delle European Qualifiers FIFA World Cup Russia 2018 che il 24 marzo, a Palermo, vedrà l'Italia affrontare l'Albania allo stadio 'Renzo Barbera' alle ore 20.45. "Albania e Israele sono due partite fondamentali, e allora in queste gare abbiamo bisogno del nostro pubblico: ogni volta che siamo andati a Palermo, l'Italia non ha mai deluso" - ha sottolineato il CT Gian Piero Ventura nel corso della conferenza stampa conclusiva a Coverciano. Una scelta non casuale dunque la sede del 'Renzo Barbera', vera e propria 'fortezza' dove gli Azzurri hanno ottenuto ben 11 vittorie su 13 gare disputate, con le ultime tre determinanti ai fini di una qualificazione a fasi finali di Mondiali o Europei.