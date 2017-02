Ventura convoca 22 emergenti, ci sono Gagliardini e Berardi

Roma, 18 feb. (askanews) - Il ct della nazionale italiana di calcio, Gian Piero Ventura, ha convocato 22 azzurri per per il secondo raduno in programma dal 20 al 22 febbraio dedicato ai calciatori emergenti. Rispetto al precedente appuntamento di fine novembre, sono dieci i nomi nuovi compresi quelli dei calciatori del Sassuolo che in precedenza non avevano potuto partecipare per impegni in Europa League. Questo l'elenco completo dei convocati. Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Alex Meret (Spal). Difensori: Antonio Barreca (Torino), Cristiano Biraghi (Pescara), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Armando Izzo (Genoa), Leonardo Spinazzola (Atalanta). Centrocampisti: Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo). Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Pescara), Federico Di Francesco (Bologna), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo Verona), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta), Simone Verdi (Bologna).