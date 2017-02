Roma, 22 feb. (askanews) - "Ci sono i presupposti per fare qualcosa di importante": sono parole positive ed incoraggianti quelle pronunciate da Gian Piero Ventura a conclusione del secondo raduno riservato ai calciatori emergenti. Ventidue Azzurri si sono allenati per due giorni a Coverciano, tra questi dieci volti nuovi rispetto al precedente appuntamento. "L'obiettivo iniziale era che, se da questi gruppi avessimo avuto la fortuna di estrapolare 5/6 elementi, avremmo fatto bingo. Oggi sappiamo di avere una Nazionale futuribile, ma è difficile fare i conti con chi sarà presente a marzo". Gagliardini "l'ho convocato anche prima che lo conoscessero tutti. A Verratti auguro tanta salute, abbiamo bisogno di lui. E' il futuro della Nazionale, può determinare ogni partita. Pellè? Ha avuto le sue occasioni. Le porte sono aperte per tutti, ma abbiamo intrapreso un percorso di ringiovanimento del gruppo. Balotelli? Ho preso l'impegno di parlarci e ci parlerò: spero prima della gara con l'Albania, anche se più passava il tempo e più speravo di vedere segnali positivi. Mi auguro di averne nell'immediato". Da Ventura anche un commento sul caso Bonucci: "Al di là delle reazioni pubbliche - e se ne vedono tante - non so cosa sia successo di preciso. Posso supporre che l'esclusione non sia dovuta solo a ciò che si è visto, ma senza conoscenze più specifiche non posso dire altro. Se non che è stato dato un segnale importate del fatto che la forza della società è prioritaria su tutto". (segue)