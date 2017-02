Veltroni possibile prossimo presidente Lega serie A

Roma, 6 feb. (askanews) - Walter Veltroni potrebbe diventare il prossimo presidente della Lega di serie A le cui elezioni si svolgeranno entro il prossimo 4 marzo. Veltroni sarà uno dei nomi proposto all'assemblea che dovrà presto eleggere il sostituto di Maurizio Beretta. Lo scrive oggi Repubblica in un articolo a firma Massimo Mazzitelli. Tredici società (le medio-piccole) avrebbero già espresso il loro apprezzamento per Veltroni: manca ancora il sì di Juventus, Roma, Napoli, Inter, Milan, Lazio e Fiorentina. Basterebbe un solo voto a favore (Inter e Roma sembrano favorevoli) e ci sarebbe già il quorum necessario per l'elezione.

Veltroni, secondo il giornale, ha dato la sua disponibilità, ha posto però due condizioni pregiudiziali: massima condivisione dei presidenti e uno statuto che garantisca il cambiamento. Le società sono tutte d'accordo nel votare un nuovo regolamento che prevede un presidente istituzionale e un manager operativo che possa affrontare la battaglia dei diritti televisivi.

Il nuovo presidente con a fianco un grande manager, da individuare, dovrà lavorare per una politica di sviluppo che possa ridurre la distanza con la Premier League e la Liga Spagnola che può essere colmata solo con una managerialità adatta a sostenere la competizione europea e mondiale. In caso di mancato accordo non ci sarà spazio per ulteriori manovre perché la Figc è pronta a commissariare la Lega, con Luca Lotti d'accordo, per riscrivere d'ufficio la nuova governance e una nuova legge per la divisione dei diritti televisivi.

Veltroni, 61 anni, ha lasciato la politica attiva da otto anni; le sue dimissioni da segretario del Pd sono del 17 febbraio del 2009, e si è dedicato al lavoro di autore e scrittore. Veltroni, è stato tra l'altro ministro dei beni culturali con delega allo sport nel primo governo Prodi dal 1996 al 1998, in cui era anche vicepresidente del Consiglio.