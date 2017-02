Veltroni: non ho ancora dato mia disponibilità per Lega calcio

Roma, 6 feb. (askanews) - "Corrisponde al vero, e ne sono onorato, che sia stato consultato circa l'ipotesi, allo stato solo tale, della presidenza della Lega calcio. Non è invece assolutamente vero che "abbia dato la mia disponibilità". Mi sono riservato di rifletterci su, per le implicazioni che una scelta di questo genere avrebbe sulla vita che ho scelto di vivere da qualche anno a questa parte. Nelle prossime ore, per quanto mi riguarda, dirò la mia opinione. Tutto qui". E' quanto dichiara in una nota Walter Veltroni.