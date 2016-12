Roma, 31 dic. (askanews) - Visita in gran segreto di Valtteri Bottas alla Mercedes il che rappresenta più di un indizio su chi sostituirà Nico Rosberg al fianco di Lewis Hamilton. A rivelare il blitz del pilota finlandese è stato il sito specializzato Motorsport.com secondo il quale Bottas sarebbe stato nel quartier generale delle 'frecce d'argento' a Brackley prima di Natale e avrebbe anche provato il posto di guida della monoposto Mercedes per il 2017. Motorsport non chiarisce se Bottas abbia già firmato o meno il contratto che lo legherà al team iridato. Il sostituo di Rosberg sarà ufficializzato a gennaio. La decisione di Felipe Massa di rimanere un altro anno in Williams avrebbe anche agevolato il passaggio del finlandese in Mercedes.