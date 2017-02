Valtteri Bottas: "Guidare una Mercedes è soddisfazione enorme"

Roma, 27 feb. (askanews) - Valtteri Bottas questa mattina ha portato in pista a Barcellona la Mercedes W08. "Guidare una Mercedes è una soddisfazione enorme. Anche se giovedì a Silverstone abbiamo fatto tanti giri, qui si parla di un vero e proprio test" racconta il pilota finlandese. Bottas è soddisfatto per questo primo test: "L'inizio è stato buono perché abbiamo effettuato tanti giri e non c'è stato alcun problema. Ora l'obiettivo è fare tanti chilometri e nello stesso tempo stiamo provando delle soluzioni meccanici e fatto tante serie di giri per trovare il miglior assetto. Questo è molto utile per me e per il team". "La macchina è più grande e ha maggiore carico aerodinamico, essendo più pesante la velocità in curva è più alta. Fisicamente è piu dura ma io sono preparato".