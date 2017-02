Usa: Super Bowl visto da un totale di 113,7 milioni di persone

New York, 6 feb. (askanews) - Nella serata americana di ieri il Super Bowl ha registrato 111,3 milioni di telespettatori, in leggero calo dai 111,9 milioni dello scorso anno. Tuttavia Fox, che ha trasmesso l'evento sportivo più importante dell'anno per gli Usa, ha detto che altri 1,72 milioni di spettatori hanno guardato la finale tra i New England Patriots e gli Atlanta Falcons attraverso lo streaming online (accessibile gratuitamente sul sito di Fox Sports o attraverso la sua app). Ad essi si sono aggiunte le 650.000 persone che hanno seguito la finale di football in lingua spagnola su un apposito canale. Gli spettatori totali sono stati 113,7 milioni.

Il record resta quello messo a segno nel 2015 con 114,5 milioni di spettatori.

Fox ha detto di avere chiesto in media 5 milioni di dollari per uno spazio tv di 30 secondi, confermando che il Super Bowl è anche l'evento pubblicitario dell'anno in Usa.