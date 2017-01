Roma, 27 gen. (askanews) - Un minuto di silenzio da osservare prima di tutte le partite dei campionati di calcio in programma nel fine prossimo settimana. Lo ha disposto il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, in omaggio alle vittime della tragedia di Rigopiano e dell'incidente occorso ai soccorritori del 118 in Abruzzo.