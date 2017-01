Ufficiale, dal 2026 mondiale a 48 squadre

Roma, 10 gen. (askanews) - Il Consiglio della Fifa riunito a Zurigo ha stabilito che dal torneo del 2026 le squadre partecipanti alla fase finale del Mondiale saranno 48. Approvata all'unanimità la proposta del presidente Gianni Infantino di portare da 32 a 48 le squadre partecipanti. Ci saranno 16 gruppi di tre squadre, ma solo a partire dal Mondiale 2026. Resta invece confermata la formula attuale per le due prossime edizioni del 2018 in Russia e del 2022 in Qatar. La formula con 16 gruppi da 3 consentirebbe ai campioni di giocare sempre 7 partite mantenendo il torneo in 32 giorni. Dopo i gruppi sempre eliminazione diretta dai sedicesimi. Nei gironi le prime due partite sarebbero giocate sempre dalla squadra meglio posizionata nel ranking Fifa (per evitare "biscotti"). Probabile abolizione dei supplementari. si andrebbe subito ai rigori. Questa formula dei gruppi da 3 è anche quella preferita per il Mondiale per club che diverrà biennale, con 24 finaliste. Quanto alla divisione per continente l'Europa avrebbe 16 squadre, l'Africa 9,5; l'Asia 8,5; il Sudamerica 6,5; il Nordamerica 6,5; l'Oceania 1