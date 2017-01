Roma, 25 gen. (askanews) - Massimo Oddo ha voluto ricordare con un post su Instagram l'amico Roberto Del Rosso, amministratore dell'hotel di Rigopiano, morto nella valanga di mercoledì scorso. Il tecnico del Pescara sul social postato una foto in cui lo ritrae con il proprietario dell'hotel con una nota: "Solo qualche mese fa con grande entusiasmo e con la luce che si vede negli occhi dei bambini mi mostravi emozionato tutti i nuovi lavori per rendere fantastico il tuo meraviglioso paradiso....oggi non c'è più nulla solo morte e distruzione, un incubo che la natura ci ha lasciato! Riposate in pace Roberto, tu e tutte quelle persone che ci hanno lasciato".