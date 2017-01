Roma, 19 gen. (askanews) - E' iniziata il 1 gennaio 2017 e durerà 8 anni, fino al 31 dicembre 2024. E' la partnership tra la Toyota e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, presentata oggi alla stampa alla Sala d'onore del Coni. Una partnership "figlia" del rapporto che lega il colosso automobilistico giapponese al Cio, annunciata il 13 marzo 2015 dal presidente Thomas Bach, ma che - come ha sottolineato il Coni - ha "qualcosa in più" e "particolarità maggiori".

A fare gli onori di casa c'era il capo dello sport italiano, Giovanni Malagò, che si è anche sistemato a bordo di una delle 25 vetture che Toyota - rappresentata dall'amministratore delegato di Toyota Motor Italia, Andrea Carlucci - ha donato al Coni: venti Toyota RAV4 Hybrid e cinque Lexus (quattro NX Hybrid e una RX Hybrid), auto dotate di una nuova tecnologia che abbina al piacere di guida le basse emissioni a tutela dell'ambiente. Toyota sarà la vettura ufficiale dell'Italia Olympic Team.

"E' un'intesa che ci consente di viaggiare nel futuro: sono diventato presidente del Coni dopo aver fatto il concessionario di automobili per tutta la vita, dai 21 anni ai 54", ha raccontato Malagò nel suo intervento, "In teoria dovrei ancora continuare a farlo, ma visto che le quotidianità le conoscete Ho la fortuna di avere un papà che ancora sta sul pezzo, pur se nato nel 1932". Il presidente del Coni ha ricordato di aver conosciuto i vertici di Toyota agli inizi della loro esperienza in Italia, quando "nessuno poteva prevedere dove la Toyota sarebbe arrivata, ma vedendo quei prodotti capivi che sarebbero diventati i numeri uno e sono diventati i numeri uno. Sono quattro anni che Toyota è maggiore produttore di veicoli al mondo".

