Roma, 19 gen. (askanews) - Dal 1° Gennaio 2017 Toyota è Partner ufficiale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, accordo che li vedrà insieme fino alla fine del 2024. Sono state consegnate, oggi al CONI 25 vetture: 20 Toyota RAV4 Hybrid e 5 Lexus (4 NX Hybrid e 1 RX Hybrid), veicoli dotati di una nuova tecnologia capace di unire l'unicità del piacere di guida con le basse emissioni a tutela dell'ambiente. Questa partnership si inserisce nell'ambito della collaborazione tra Toyota e il Comitato Olimpico Internazionale in tema di mobilità, annunciata a Marzo 2015 a Tokyo dal Presidente del CIO, Thomas Bach, e dal Presidente di Toyota, Akio Toyoda e prevede che Toyota dal 2017 lavori al fianco del Comitato Olimpico Internazionale e dei Comitati Olimpici Nazionali di tutto il mondo. "Per il mondo dello sport si tratta di un giorno importante perché sancisce l'inizio di un rapporto con un'eccellenza del mondo automobilistico. La mia esperienza personale, da imprenditore, mi aveva fatto conoscere la Toyota molti anni fa, permettendomi di intuire che sarebbe diventato un colosso del settore perché sapeva anticipare i tempi e percorrere strade coraggiose e innovative" ha dichiarato Giovanni Malagò. "Questa partnership rappresenta per Toyota un traguardo importante e rispecchia valori comuni sui quali il nostro brand lavora da sempre: creare una società migliore, attraverso l'applicazione del nostro spirito Kaizen, il miglioramento continuo di qualsiasi attività o processo, unito all'innovazione, nel rispetto delle persone e del lavoro di squadra" le parole di Andrea Carlucci, Amministratore Delegato Toyota Motor Italia.