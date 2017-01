Torna il grande tennis, Murray a caccia dell'Australian Open -VIDEO

Roma, 13 gen. (askanews) - Il grande tennis sta per tornare. Tutto pronto per il primo torneo del grande slam, l'Australian Open, dove il numero uno del mondo, Andy Murray dovrà vedersela con i big del tennis per mantenere la posizione in testa al ranking Atp.

Lo scozzese, reduce da un magnifico 2016 con l'incoronazione di Wimbledon e della medaglia d'oro alle Olimpiadi, dovrà superare Kei Nishikori e Stan Wawrinka per raggiungere la sua sesta finale a Melbourne, quattro delle quali perse contro l'attuale numero due, Novak Djokovic.

Murray, insignito tra l'altro del titolo di Sir all'inizio del nuovo anno, dovrà superare l'ucraino Illya Marcenko al primo turno, per poi scontrarsi - presumibilmente - contro il numero cinque al mondo, il giapponese Nishikori o lo svizzero Roger Federer.

Nella seconda parte del tabellone, Novak Djokovic ha un cammino più insidioso; al primo turno se la vedrà con lo spagnolo Fernardo Verdasco.

Ma da tenere sotto sorveglianza speciale sono anche Rafa Nadal e Milos Raonic, che gioca in casa, e che potrebbero sorprendere sia Murray che Djokovic.

Il video su askanews.it