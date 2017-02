Torino Channel: nasce oggi canale telematico dedicato ai granata

Roma, 2 feb. (askanews) - Questa mattina, presso la Sala Conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, è stato presentato il nuovo canale tematico Torino Channel visibile sul canale 234 della piattaforma di Sky alla presenza del Presidente del Torino FC Urbano Cairo e del Presidente di LaPresse Marco Durante. Il primo intervento è stato quello del patròn granata: "Torino Channel era un'idea che avevo da tempo, ma che non ero ancora riuscito a realizzarla. Non è semplice creare un canale televisivo con materiale di qualità e dunque è servito del tempo. Nel 2016 ne ho parlato con Marco Durante ma il 15 luglio dopo aver realizzato l'Opas mi sono trovato oberato. Grande merito suo se siamo riusciti finalmente oggi a realizzarlo e lanciarlo.

Le tre ragioni per cui era giusto fare un canale dedicato sono: la prima è che i nostri tifosi sono così appassionati e vicini al Toro che meritavano un canale dedicato totalmente a loro parlando di Toro a 360°, la seconda è l'importanza di avere un contatto diretto con i propri tifosi, anche quelli che simpatizzano solo per i colori granata, che sono tantissimi in tutta Italia. La terza è che avere in ufficio una voce di sottofondo che parla del Toro, che fa vedere i gol del Toro è una cosa che fa piacere. Era il momento giusto per partire".