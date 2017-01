Top 11 2016 Uefa, ci sono anche Bonucci e Buffon

Roma, 5 gen. (askanews) - Ci sono anche Gigi Buffon e Leonardo Bonucci nella squadra dell'anno 2016 selezionata dalla Uefa. Oltre sette milioni le preferenze sul sito della Confederazione europea, con Buffon risultato il più votato fra i portieri (324.336). Nell'11 titolare per la quarta volta, ha superato Manuel Neuer, fermo a 3, mentre Iker Casillas, con sei, detiene il record per quel che riguarda i portieri. Bonucci, con 261.030 voti, trova spazio fra i quattro di difesa assieme a Jerome Boateng (Bayern Monaco, Germania), Gerard Pique' (Barcellona, Spagna) e Sergio Ramos (Real Madrid, Spagna), il più votato in assoluto. A centrocampo la scelta è ricaduta su Luka Modric (Real Madrid, Croazia), Toni Kroos (Real Madrid, Germania) e Andres Iniesta (Barcellona, Spagna), in attacco invece Lionel Messi (Barcellona, Argentina), Antoine Griezmann (Atletico Madrid, Francia) e Cristiano Ronaldo (Real Madrid, Portogallo).