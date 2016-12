Roma, 29 dic. (askanews) - La favola di Fabio Pisacane è arrivata anche in Inghilterra. Il quotidiano britannico "The Guardian" ha premiato il calciatore del Cagliari per essere stato in grado di "smuovere le coscienze e di essere fonte di ispirazione". Il difensore gialloblu è il calciatore dell'anno 2016 per essere riuscito ad approdare in Serie A nonostante la sindrome di Guillain-Barrè, malattia che l'aveva costretto a trascorrere tre mesi e mezzo in ospedale, con 20 giorni di coma e la paralisi alle braccia. È la prima volta che viene istituito questo premio che ogni anno verrà consegnato a "un giocatore che ha fatto qualcosa di davvero notevole non solo nel superare le avversità ma anche per aver aiutato gli altri diventando un esempio con il suo comportamento e la sua onestà". Pisacane, quando ha saputo del premio del Guardian era incredulo, come riporta Gazzetta: "Devo dire onestamente che non ho fatto niente per diventare un esempio. Non fa parte del mio modo d'essere, sono un ragazzo semplice. Penso di avere un po' di umiltà e questa umiltà non mi fa pensare che gli altri possano considerarmi un esempio".

A soli 14 anni Pisacane scoprì di essere affetto della sindrome di Guillain-Barrè, patologia in cui il sistema immunitario attacca il sistema nervoso provocando paralisi temporanee e abbattendo il tono muscolare. Tutti erano sicuri del fatto che avrebbe smesso con il calcio e invece la sua grande caparbietà gli ha permesso di esordire in Serie A a 30 anni nella gara contro l'Atalanta del 18 settembre. "Dico sempre che la malattia non era venuta per uccidermi - racconta il difensore al Guardian - Se fosse stato così, non sarei qui a parlarne invece credo che alla fine sia arrivata per darmi qualcosa di positivo". Nell'intervista dopo l'incontro con i nerazzurri ci fu un momento di grande commozione: "Penso fosse normale piangere in quel momento perché il giornalista aveva toccato qualcosa dentro di me che mi ha fatto esplodere. Non pensavo al fatto di essere davanti alle telecamere".