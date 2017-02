Tets MotoGp, Lorenzo: "A caccia solo della migliore sensazione"

Roma, 17 feb. (askanews) - Con la terza e ultima sessione disputata oggi si sono conclusi i test ufficiali MotoGP sul circuito di Phillip Island, in Australia. Andrea Dovizioso ha compiuto 73 giri ed ha chiuso la giornata al settimo posto con il tempo di 1'29"248 mentre Jorge Lorenzo si è classificato in ottava posizione (75 giri - 1'29"342). "In questi tre giorni a Phillip Island - dice l'italiano - siamo riusciti a fare tanto lavoro, raccogliendo molte informazioni importanti. Abbiamo lavorato molto sul set-up e su alcuni aspetti del telaio, migliorando ulteriormente il feeling. Quindi è stato un buon test: sono soprattutto contento di essere riuscito a fare i tempi quando era il momento giusto e questo mi fa sentire bene. Non sono però completamente soddisfatto perchè non siamo ancora riusciti a migliorare del tutto alcune caratteristiche della moto e quindi dobbiamo ancora impegnarci a fondo con il nostro lavoro". Per Jorge Lorenzo "Oggi abbiamo fatto un passo avanti importante per capire meglio la moto, così come era successo anche nel terzo giorno dei test di Sepang, e i miei tempi sul giro sono migliorati molto. Peccato che non siamo riusciti ad utilizzare lo penumatico morbido questa mattina, quando le condizioni della pista erano ideali, perché penso che avrei potuto abbassare di altri tre decimi il mio crono. Ma, come ho già detto, per me in questo momento non sono importanti i tempi ma piuttosto le mie sensazioni sulla moto e cercare di capire il modo più efficace per guidarla. Per il momento abbiamo ancora tanto lavoro da fare, soprattutto per far girare meglio la moto in curva. In ogni caso, tutto considerato, penso che abbiamo terminato questo test in modo abbastanza positivo."