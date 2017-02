Test MotoGp, Viñales domina i test di Sepang

Roma, 1 feb. (askanews) - I primi test della stagione si chiudono nel nome di Maverick Viñales. Il portacolori Movistar Yamaha è il più veloce (1'59"368) del mercoledì di Sepang, ultimo giorno di test MotoGP in Malesia e domina la classifica combinata. Il campione del mondo Marc Marquez è secondo a 138 millesimi. Terzo tempo invece per la Ducati di Andrea Dovizioso a 185 millesimi. Valentino Rossi si ferma a 2 secondi di ritardo e conclude al quarto posto. Andrea Iannone, il più veloce della seconda giornata, è vittima di una caduta nelle battute finali di test dopo che la pioggia ha sospeso le prove ma tiene la piazza d'onore generale a 185 millesimi. Le condizioni dell'International Circuit appaiono migliori rispetto a martedì ma il maltempo arriverà nel pomeriggio a complicare ancora una volta il lavoro delle scuderie. Viñales mette subito la sua M1 nelle posizioni di testa. Rossi, compagno di box del giovane catalano, anche oggi si è concentrato sugli sviluppi della M1 2017, completando 62 giri e chiudendo le prove con il miglior tempo di 1:59.589. Marquez è secondo e terzo della tre giorni, inoltre è il pilota con più tornate a referto della giornata dimostrando quella competitività che gli potrebbe consentire di difendere il titolo. Terzo tempo per Dovizioso (1:59.553) che per tutto il giorno è rimasto nelle prime cinque posizioni e termina le prove malesi con un grade mole di lavoro fatta sulla GP17. Nono tempo per Joirge Lorenzo. Il pentacampione del Team di Borgo Panigale anche nel terzo giorno di test ha lavorato instancabilmente sul suo nuovo prototipo, dimostrando un netto miglioramento che lo a circa 0,4s distante dalla miglior tempo di Viñales. La strada battuta del maiorchino è quella giusta e chiude i suoi primi test della stagione al nono posto, una posizione in più calcolando la tre giorni.