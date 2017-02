Test MotoGp, Rossi: "Yamaha in difficoltà, c'è tanto da lavorare"

Roma, 15 feb. (askanews) - Non c'è soddisfazione nelle parole di Valentino Rossi pr il secondo tempo della sua Yamaha nei test di Phillip Island. "Al mattino siamo partiti male - racconta - non ero veloce e non avevo tanto feeling con la moto, non sentivo bene l'avantreno. E ho corso anche un piccolo rischio, però mi sono salvato. Nel pomeriggio abbiamo fatto delle modifiche e siamo sempre stati veloci. Poi alla fine con le gomme nuove sono riuscito a fare un buon giro, 1'29"6 è già un buon tempo". Ma manca ancora tanto. "Soffriamo sul passo, non siamo veloci come vorrei essere. La Yamaha 2017 è molto diversa e facciamo fatica a capirla. C'è molto da fare". nei prossimi due giorni "useremo il nuovo telaio" e saranno festeggiati i suoi 38 anni "una cena con qualche amico, tutto qui". Perplessità anche da Maverick Vinales. "La moto non è molto agile, per cui non è facile prendere linee perfette. Ma sul ritmo siamo andati molto forte e possiamo ancora migliorare".