Test Motogp, Rossi suona l'allarme: "Non sono competitivo"

Roma, 16 feb. (askanews) - Valentino Rossi suona l'allarme al termine della seconda giornata dei test a Phillip Island: "Abbiamo fatto delle modifiche che non hanno funzionato. Non sono competitivo" dice il pesarese che proprio oggi ha compiuto i 38 anni. "Prima della pausa pranzo avevo un buon passo, ero molto veloce. Dopo abbiamo fatto modifiche, ma non sono andate bene e abbiamo fatto fatica. Dobbiamo tornare indietreo perché così non va bene". Al comando dei test Maverick Vinales, il suo compagno di squadra ma per Valentino il più pericoloso è sempre Marquez: "Lui è molto più veloce sul passo. Vinales va forte con le gomme nuovo, poi, però, cala. Lui va molto forte, si sta trovando bene con la sua nuova moto. Ma sono abituato a compagni forti, anche l'anno scorso c'era da soffrire". E sui suoi 38 anni conclude: "Ormai mi capita da un po' di anni di festeggiare in Australia. A casa facevo dei bei party con gli amici. Qui sto con la squadra".