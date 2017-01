Test MotoGp, Rossi: "Novità introdotte positive"

Roma, 31 gen. (askanews) - Quarto tempo per Valentino Rossi nella seconda giornata di test a Sepang. "Mi sento di nuovo in forma al 100%" ha detto il dottore reduce dai problemi con la sinusite. "Ieri quando sono andato a dormire ho ancora avuto un mal di testa - prosegue - Quando mi sono svegliato mi sono sentito meglio e alla fine è stata una buona giornata". Poi analizza le prove della sua Yamaha presentatasi con le nuove alette integrate nella carrozzeria: "In mattinata abbiamo perso un sacco di tempo in attesa che le condizioni del tempo migliorassero. Abbiamo provato diverse soluzioni e più o meno tutto è risultato positivo. Il mio passo era abbastanza buono e alla fine ho fatto il quarto tempo. La prima impressione sulle novità introdotte è stata positiva". Soddisfatto anche Maverick Vinales. "Abbiamo lavorato su passo gara e gomme da gara ed ero molto veloce"