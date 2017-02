Test MotoGp, Rossi: "Contento del feeling con la moto"

Roma, 1 feb. (askanews) - "Sono piuttosto contento, è stato un buon test. I miei tempi sul giro sono buoni, l'1'59"589 fatto segnare oggi non è così male e siamo tutti molto vicini al top". Così Valentino Rossi commenta la tre giorni di test conclusa oggi a Sepang. Rossi ha completato 62 giri lavorando sullo sviluppo della M1 in particolare sul nuovo telaio che ha dato subito riscontri positivi. "In generale il feeling con la moto è positivo e oggi abbiamo anche trovato qualcosa di interessante per migliorarla ulteriormente. Alla fine è stato un test impegnativo ma abbiamo trovato qualcosa di positivo"

Felice come una Pasqua Maverick Vinales che ha ottenuto oggi il miglior tempo: "Oggi come ieri abbiamo lavorato sul passo gara. Abbiamo lavorato tanto e penso che potremo avere un bel pacchetto in Australia. Porteremo molte cose buone a Phillip Island. Al momento è difficile dire qui l'aspetto della moto mi ha sorpreso di più. Stiamo sviluppando la moto, cercando di migliorare il pacchetto che abbiamo, e penso che di sicuro di avere la moto migliore".