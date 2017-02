Test MotoGp, Lorenzo: "Diventiamo sempre più competitivi"

Roma, 1 feb. (askanews) - "Sono contento perché siamo riusciti a fare buoni progressi e giorno dopo giorno sto imparando a conoscere sempre meglio la mia moto". Parola di Jorge Lorenzo al termine della terza, ed ultima, giornata di test a Sepang. Dovizioso e Lorenzo chiudono rispettivamente al terzo e al nono posto, e in quarto e decima posizione nella classifica combinata. "Oggi - prosegue Lorenzo - sono riuscito a togliere ancora sette decimi dal mio tempo di ieri e a ogni uscita mi sto avvicinando sempre di più al mio potenziale, anche se ancora mi manca qualcosa. L'intera squadra è molto motivata, e stiamo lavorando bene insieme. In questi tre giorni abbiamo ottenuto tantissime informazioni utili per migliorare ulteriormente la Desmosedici e stiamo diventando sempre più competitivi". Contento anche Andrea Dovizioso: "Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto in questi test perché, nonostante le condizioni meteo, siamo riusciti a fare tutte le prove e le verifiche che erano in programma e a raccogliere informazioni importanti per il nostro sviluppo. Ho un buon feeling con la mia moto, meglio dell'anno scorso e sinceramente non me l'aspettavo, ma a casa gli ingegneri hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Abbiamo una buona base, ma dobbiamo migliorare ancora certe nostre caratteristiche, però lascio la Malesia molto contento. Fra pochi giorni ci sarà un test importante a Phillip Island, che è un circuito molto diverso da Sepang, e il nostro obiettivo è riuscire ad essere competitivi anche su quella pista."