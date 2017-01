Test Motogp, Lorenzo: "Contento dei progressi fatti"

Roma, 31 gen. (askanews) - La pioggia torrenziale caduta ieri sera a Sepang ha lasciato l'asfalto del circuito malese bagnato fino al primo pomeriggio di oggi, e così la maggior parte dei piloti è scesa in pista solo verso le 14.30, quando le condizioni del tracciato sono decisamente migliorate. Alla fine della giornata Andrea Dovizioso ha chiuso la classifica al settimo posto, con il tempo di 2'00"441, mentre il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo, tra i pochi piloti ad essere sceso in pista fin dall'inizio della sessione, ha terminato in ottava posizione con il crono di 2'00"484. "Oggi, nonostante le cattive condizioni della pista al mattino a causa del vero e proprio nubifragio di ieri sera, siamo comunque riusciti a fare quattro ore di lavoro e abbiamo potuto provare molte cose - ha detto Dovizioso - E' stato importante perché abbiamo ottenuto molte indicazioni e le mie sensazioni sono positive e mi trovo bene con la moto. Adesso speriamo che il meteo ci aiuti e che domani la pista sia in buone condizioni per poter sfruttare le gomme morbide e vedere se riusciremo a scendere ancora con i tempi". Jorge Lorenzo si dice "molto contento dei progressi che abbiamo fatto oggi. Adesso capisco molto di più la moto e sono riuscito a migliorare il mio rendimento, anche se sono ancora lontano dal mio limite. Abbiamo anche migliorato il set-up generale della Desmosedici GP e inoltre ho potuto verificare che quello che pensavo ieri era corretto: ho solo bisogno di un po' di tempo e di fare molti giri per avvicinarmi sempre di più al vertice e al mio limite con questa moto."