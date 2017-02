Test MotoGp, Lorenzo: "Ancora lontano dai primi"

Roma, 16 feb. (askanews) - La seconda giornata di test ufficiali MotoGP sul circuito di Phillip Island si è conclusa con Andrea Dovizioso al quinto posto e Jorge Lorenzo in quindicesima posizione. "Oggi è stata una giornata piuttosto positiva - ha detto il pilota romagnolo - e mi sentivo meglio sulla moto rispetto a ieri. Abbiamo fatto parecchie prove di set-up, com'era nel nostro programma e abbiamo avuto dei riscontri interessanti. Rimangono ancora alcune aree su cui lavorare e dobbiamo riuscire a far girare meglio la Desmosedici GP, però oggi i miei tempi sono stati più veloci e siamo tutti più vicini. C'era meno vento, la moto era molto più stabile, e le prove di set-up che abbiamo fatto mi hanno aiutato a migliorare il feeling." Per Jorge Lorenzo: "Oggi abbiamo lavorato molto, cercando di girare in maniera sempre più costante e abbiamo fatto dei piccoli passi in avanti, compiendo molti giri in 1'30. Domani vedremo se riusciremo a migliorare il nostro passo e a scendere sotto 1'30 con continuità. Abbiamo provato diverse soluzioni di set-up e sono comunque ottimista anche se siamo ancora abbastanza lontani dai primi. Questa sera analizzerò i dati insieme ai miei tecnici e domani cercheremo di avvicinarci alle prime posizioni."