Test MotoGp A Phillip Island guida Marquez su Rossi

Roma, 15 feb. (askanews) - Marc Marquez è il più veloce (1'29"497) al termine della prima giornata di test a Phillip Island. Lo spagnolo (Repsol Honda) ha la meglio su Valentino Rossi (Movistar Yamaha, +0.186), autore di una prova in grande crescita. Ancora una volta nelle posizioni di testa dopo il primato all'International Circuit Maverick Viñales, compagno di box del Dottore, che però si ferma al quarto posto (+0.492). Meglio di lui, in un testa a testa finale, Andrea Iannone (Suzuki Ecstar, quarto tempo a +0.429) che conferma il grande feeling con la sua GSX-RR. Jorge Lorenzo (Ducati Team) chiude undicesimo a 1.134 secondi. Marquez lavora sul prototipo del 2017, provando anche il nuovo motore riconoscibile per un finale molto più lungo della versione 2016. Il tempo da primato del neo pentacampione è 1:29.497. Le prove australiane erano iniziate nel segno di Viñales, protagonista di questo avvio di stagione. Fino al primato di Marquez il pilota Yamaha domina la classifica provvisoria (1:29.989) lavorando sulla versione 2017 della sua M1. Rischio per il Dottore a metà prove; il nove volte campione entra alla 'Siberia' con le ruote che perdono aderenza; la moto si mette di traverso ma miracolosamente resta in piedi e allarga la traiettoria. Andrea Dovizioso e gli uomini Ducati hanno continuato con il lavoro sul nuovo prototipo mentre Lorenzo ha proseguito con la ricerca della miglior sensazioni in sella alla desmodromica. Per il maiorchino l'undicesimo miglior tempo a dalla vetta 1,134. Dalla Desmosedici GP è sparita la 'scatoletta' nera sotto il codino che aveva caratterizzato i test malesi, studiata dal reparto corse probabilmente per bilanciare meglio i pesi.