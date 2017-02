Test Barcellona: Raikkonen chiude in testa davanti ad Hamilton

Roma, 28 feb. (askanews) - La seconda giornata di test a Barcellona sul tracciato di Montmelò si è chiusa con la Ferrari di KImi Raikkonen in testa con il tempo di 1'20"960. Con ben 108 giri il finlandese mette alle sue spalle la Mercedes di Lewis Hamilton che è staccato di soli 23 millesimi e che aveva chiuso con il miglior tempo nella sessione di questa mattina mentre in terza posizione chiude la Red Bull di Verstappen a 1''2 che si è ripresa dopo i problemi accusati nella giornata di ieri. Nel pomeriggio il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, ha lasciato il volante al suo compagno di scuderia Bottas che ha terminato con il settimo tempo, completando 100 giri. Problemi invece per la Williams di Lance Stroll che questa mattina ha causato una breve interruzione delle prove a causa di un testacoda concludendo con soli 12 giro e l'ultimo tempo. Grossi guai per la McLaren che deve sostituire di nuovo il motore Honda, frenando il programma di Stoffel Vandoorne, che totalizza 40 giri ed è 4"6 dalla vetta.