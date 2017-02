Test Barcellona: primo Hamilton, ma Vettel è subito dietro

Roma, 27 feb. (askanews) - Dopo il miglior tempo di questa mattina di Sebastian Vettel, nella sessione pomeridiana è Lewis Hamilton il più veloce nella prima giornata di test a Barcellona in vista della prossima stagione di Formula Uno. Il pilota tedesco della Mercedes però è sempre tallonato dal tedesco della Ferrari che in 129 tornate ha chiuso con un distacco di soli 113 millesimi dal campione del mondo in carica. Subito bene anche la Williams che porta a casa un buon terzo posto con Felipe Massa mentre Red Bull e McLaren hanno fatto i conti con problemi meccanici che hanno costretto Daniel Ricciardo (quinto posto) e Fernando Alonso (decimo) a passare gran parte della sessione ai box. Domani è prevista la seconda giornata di test.