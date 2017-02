Test Barcellona, Hamilton il più veloce davanti a Raikkonen

Roma, 28 feb. (askanews) - E' la Mercedes W08 di Lewis Hamilton la più veloce al termine della prima sessione di test di F1 sulla pista del Montmelò a Barcellona. L'inglese che ha percorso 66 giri prima della pausa pranzo ha fatto segnare il giro più veloce con la supersoft in 1:20.983. Alle sue spalle la Ferrari di Kimi Raikkonen (47 giri) con gomme medie a +1.848 e la Force India di Esteban Ocon a +2.062. Quarto tempo per la Haas di Magnussen (+2.217), la Red Bull di Max Verstappen (+2.229). Poi la Toro rosso di Kvyat (+4.029) e ancora Kvyat (Toro Rosso) a +4.029, Stroll (Williams) a +5.057, Vandoorne (McLaren +5.221). In pista anche il pugliese Giovinazzi che correrà in questa occasione al posto di Wehrlein, che si è fatto male alla schiena durante la Race of Champions. Per lui cinque giri e nono tempo (1'33"741). Mercedes, Ferrari e Red Bull hanno portato in pista le famose ali rastrellate per raccogliere importanti dati sull'aerodinamica.