Terremoto, 1' silenzio e tanti striscioni negli stadi di A

Roma, 29 gen. (askanews) - Un minuto di silenzio e tanti striscioni in serie A per omaggiare le vittime del terremoto del centro Italia. "Centro Italia non mollare", si leggeva ad esempio all'Ezio Scida di Crotone. A Firenze omaggio ai soccorritori: "La fatica e il sudore di ogni soccorritore simbolo di speranza per un futuro migliore". A Udine esposto "siamo con voi". A Genova "dai Abruzzo non mollare". Una dimostrazione di stima ed affetto che ha coinvolto tutti gli stadi di A.