Tennis, Murray: "Australian Open? Nemico da battere è Nole" -VIDEO

Roma, 2 gen. (askanews) - E' uno solo il giocatore che più preoccupa il nuovo numero uno al mondo Andy Murray. Si chiama Novak Djokovic, numero 1 al mondo per 223 settimane, fino ad essere scalzato proprio da Murray alla fine del 2016. E ora, in vista del primo grande appuntamento tennistico del nuovo anno, gli Australian Open, lo scozzese ammette di aver paura di Nole.

"La principale minaccia in Australia direi che sarà Novak, il suo record in Australia in questi anni è stato incredibile e mi ha anche battuto in un paio di finali. Credo che giocherà alla grande lì", ha detto Murray in conferenza stampa a Doha, dove debutterà il 3 gennaio contro il francese Jeremy Chardy.

"Ho giocato molto bene in Australia in passato. In finale sono stato sconfitto, quindi mi piacerebbe vincere lì", prosegue Murray.

Il numero due del mondo, Novak Djokovic, invece, traccia un bilancio in chiaroscuro dell'anno che si è appena concluso. "Il secondo semestre del 2016 è stato prezioso, perchè credo che si può imparare molto dalle proprie sconfitte".

"Non considero l'anno passato un anno senza successo. Lo considero come una sfida, una grande esperienza che mi aiuta a progredire, stimolandomi a fare sempre meglio e a diventare ancora più forte".

