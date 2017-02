Tennis, a Forlì FedCup 11 e 12 febbraio sfida Italia-Slovacchia

Bologna, 1 feb. (askanews) - Sara Errani e Francesca Schiavone saranno le punte dell'Italtennis femminile a Forlì, l'11 e 12 febbraio contro la Slovacchia (senza la Cibulkova). Il battesimo di Tathiana Garbin è benedetto da due esperte certezze, alle quali si aggiunge la freschezza di Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Queste le convocazioni annunciate oggi in Comune a Forlì, a dieci giorni dal primo turno del World Group I di Fed Cup tra Italia e Slovacchia al PalaGalassi, su terra rossa indoor.

"Per Forlì, Città Europea dello Sport per il 2018, è un'esperienza attesissima, è una prima volta sul territorio - ha detto il sindaco Davide Drei -. Ci stiamo adoperando per far sì che la manifestazione riesca in maniera impeccabile sotto tutti i punti di vista. Si accende un riflettore internazionale sulla nostra città, sul tennis e sullo sport".

L'Italia ha grande voglia di riscatto e sogna i playoff per tornare nel World Group I. "Sono state convocate come previsto le giovani che Tathiana ha seguito nei mesi scorsi. Peccato per la rinuncia a Karin Knapp per infortunio, spero in tanto pubblico e in un risultato favorevole per la Nazionale" ha spiegato il consigliere nazionale, Raimondo Ricci Bitti. "E' un onore avere di nuovo nel nostro territorio una manifestazione così importante, soprattutto in un momento di rinnovamento della nostra Nazionale - ha aggiunto Gilberto Fantini, presidente del comitato Federtennis Emilia Romagna -. Abbiamo coinvolto tutti i circoli Tennis della regione, regione che ha sempre risposto con calore e affetto. La gente accorrerà anche per la nostra conterranea Sara Errani". Sono già stati staccati 3.000 biglietti.