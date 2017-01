Tavecchio: "Vicenda Juventus è nelle mani magistratura sportiva"

Roma, 27 gen. (askanews) - "La vicenda Juventus è nelle mani della magistratura sportiva e ordinaria. Noi siamo miseri cittadini che non hanno la facoltà di dire chi ha ragione e chi ha torto finché non ci arrivano atti ufficiali". Lo ha dichiarato il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, nella conferenza stampa in via Allegri al termine del Consiglio federale di oggi.