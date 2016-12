Tavecchio: "Supercoppa a Doha sì, partite Serie A all'estero no"

Roma, 23 dic. (askanews) - Giocare la Supercoppa a Doha va bene mentre le gare di campionato all'estero no": Il presidente della Figc Carlo Tavecchio, ai microfoni di Sky Sport, boccia l'idea dell'ad del Milan Adriano Galliano d far giocare qualche gara del campionato di Serie A all'estero in modo tale da far aumentare l'appeal del nostro calcio. Intanto ieri il calcio italiano ha festeggiato l'esordio di un 15enne in Serie A, Pietro Pellegri: "Da questo punto di vista stiamo recuperando e lo dimostrano i ragazzi che stanno raccogliendo risultati come il Milan che utilizza tanti giovani. Credo sia una necessità per il futuro, quando metteremo i rating per le società di serie A, queste dovranno avere risorse e capacità che passano attraverso i costi ridotti dei fattori più importanti, ovvero i calciatori. Abbiamo circa 800 mila giovani under 21 in Italia, è possibile che non ne troviamo 100 che possano fare la differenza in campionato?".