Tavecchio: "Ripresenterò la mia candidatura a guida Figc"

Roma, 27 gen. (askanews) - "Del mio lavoro sono felice e credo di aver fatto il mio dovere perciò mi sembra naturale ripresentare la mia candidatura alla guida della Figc. Chiunque può farsi avanti, sono felice di giocare la partita". Così il numero uno della Federcalcio, Carlo Tavecchio, ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi alla guida della Figc nell'Assemblea elettiva in programma il 6 marzo. "Chiederò alla Lega Dilettanti, la realtà da dove provengo, di sostenere la mia candidatura. La Lega di Serie A è sempre stato un mio riferimento. Chiederò poi alle altre componenti, come gli arbitri e le altre leghe, come valutano il lavoro fatto in questi due anni. Se prevedo altre candidature? In ogni competizione può esserci più di una candidatura, io presento la mia e farò di tutto per ottenere i consensi".