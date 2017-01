Tavecchio chiude a riduzione serie A a 18 squadre: "pura utopia"

Roma, 9 gen. (askanews) - "Stiamo facendo vari incontri ma pensare di dire a quelli della serie A di diminuire l'organico da 20 a 18 squadre e' pura utopia. Bisogna operare sui campionati minori". Lo ha detto il presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, intervenendo ai microfoni di "Radio Anch'io Sport" su Radio Uno. "Mi sono scontrato con un muro invalicabile - continua Tavecchio - per cui sono passato a una valutazione diversa, a una selezione che nasce da una valutazione economica: squadre che hanno situazioni economiche precarie non possono partecipare ai campionati. Questo portera' a una riduzione ma la serie A deve rendersi conto della complementarieta' delle due leghe sottostanti. Se la serie A funziona bene e' perche' sotto c'e' chi fornisce la manodopera". Tavecchio apre all'introduzione delle partite nelle festività natalizie. "Le feste comandate sono Natale, Capodanno e la Befana e in questi giorni non si dovrebbe giocare. Tutti gli altri giorni sono disponibili, come il 26 dicembre o il 24. La serie B alla vigilia di Natale mi e' piaciuta". (segue)