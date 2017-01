Roma, 20 gen. (askanews) - "C'è la possibilità che ritorni di nuovo in sala operatoria per togliere un ossicino ma è un'operazione abbastanza veloce che dura circa 40 minuti e dopo sole due settimane si può tornare a correre". Il recupero post operatorio per Gianmarco Tamberi potrebbe allungarsi di qualche altra settimana. Il 24enne altista azzurro, che a causa dell'infortunio alla caviglia sinistra e alla conseguente operazione che lo ha costretto a saltare le Olimpiadi di Rio de Janeiro, ai microfoni di Sky Sport ha svelato le difficoltà nel recupero dall'infortunio subito nel luglio 2016 durante la tappa di Montecarlo della Diamond League. Il ritorno in sala operatoria potrebbe compromettere però i suoi piani per il 2017: "Sto cercando di razionalizzare, prenderla con filosofia", ha aggiunto Tamberi, il cui obiettivo nella nuova stagione restano i Mondiali di Londra.