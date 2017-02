Svelata la Sauber F1, test con Antonio Giovinazzi

Roma, 20 feb. (askanews) - Tempo di presentazioni in Formula1 e dopo la Williams è arrivato il turno della Sauber che ha svelato le prime immagini della nuova vettura di F1 che affronterà il mondiale 2017 al via il 26 marzo in Australia. Muso a freccia, livrea molto più blu, la Sauber sarà affidata a Marcus Ericsson e Pascal Wehrlein. Un infortunio all'ex Manor ha però fatto salire sulla monoposto per il primo test stagionale della vettura motorizzata Ferrari Antonio Giovinazzi che sarà in pista lunedì al Montmelò, data del primo test ufficiale per i team della Formula 1.