Roma, 25 feb. (askanews) - Tutto facile per i Nuggets di Danilo Gallinari che tornano al successo contro i Nets, guidati dai 20 punti del Gallo. Parker, Ginobili ed il rientrante Gasol, assieme al solito Leonard sono i segreti del successo degli Spurs sui Clippers. I 43 punti di DeMar DeRozan e l'ottimo impatto della coppia Ibaka-Tucker permette ai Raptors di avere la meglio sui Celtics. La corsa di Washington verso i piani alti della Eastern Conference subisce una pausa sul parquet dei Sixers. Non servono i 40 punti di Bradley Beal, assieme ai 29 di Wall. Dopo le sei sconfitte consecutive i Pacers tornano a vincere. I 29 punti di Hayward, assieme ai 19 di Favors e Hill sono i segreti del successo dei Jazz sul parquet dei Bucks. Chicago passa ai supplementari su Phoenix con 23 punti di Wade. 28esima tripla doppia stagionale per Russell Westbrook che con 17 punti, 18 rimbalzi e 17 assist trascina i suoi Thunder al successo casalingo sui Lakers. Johnson ne segna 23 per il successo di Miami sul parquet di Atlanta. Wiggins e Towns segnano 27 punti e Dallas cade sul parquet di Minnesota. Questi i risultati delle partite disputate nella notte Nba:

Philadelphia 76ers-Washington Wizards 120-112 Indiana Pacers-Memphis Grizzlies 102-92 Toronto Raptors-Boston Celtics 107-97 Chicago Bulls-Phoenix Suns 128-121 Milwaukee Bucks-Utah Jazz 95-109 Oklahoma City Thunder-L.A. Lakers 110-93 Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 97-84 Atlanta Hawks-Miami Heat 90-108 Denver Nuggets-Brooklyn Nets 129-109 L.A. Clippers-San Antonio Spurs 97-105